Fremaux ha commentato l'assenza di film italiani alla selezione ufficiale di Cannes, paragonandola alla mancata partecipazione della nazionale ai Mondiali. Ha affermato che l'Italia rimane un Paese importante nel cinema e che ci saranno ulteriori opportunità in futuro. Ha precisato che, secondo lui, i film italiani presentati quest’anno non erano sufficientemente competitivi per essere inclusi nella selezione principale.

"L'Italia è un grande Paese di cinema e ci saranno delle piccole aggiunte. Ma diciamo che forse non abbiamo visto film che meritavano di essere in competizione, non è grave. Può succedere, e i film torneranno": il delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux, a margine della presentazione della Selezione Ufficiale della 79a edizione al cinema Pathé Palace di Parigi, ha risposto così alla domanda dell'ANSA sul fatto che l'Italia non si sia 'qualificata' con nessun film al Festival di Cannes come gli azzurri ai Mondiali di Calcio. Frémaux ha ricordato di quando si diceva che il " cinema italiano fosse morto'". E poi, ha aggiunto,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fremaux, 'l'Italia fuori da Cannes come ai Mondiali? Non è grave, i film torneranno'

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Fremaux, 'l'Italia fuori da Cannes come ai Mondiali? Non è grave, i film torneranno'L'Italia è un grande Paese di cinema e ci saranno delle piccole aggiunte... Ma diciamo che forse non abbiamo visto film che meritavano di essere in competizione, non è grave. (ANSA) ... ansa.it

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