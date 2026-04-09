Canile comunale più moderno e capiente | al via la riqualificazione da 250mila euro

È iniziata la riqualificazione del canile comunale, un intervento dal valore di 250mila euro che prevede l’installazione di nuovi box e l’adeguamento degli spazi alle normative igienico-sanitarie. La ristrutturazione consentirà di aumentare la capienza complessiva da 77 a 85 posti, migliorando le condizioni di soggiorno degli animali. Il progetto mira a rendere la struttura più moderna e conforme agli standard richiesti dalla legge.

Canile comunale: box e spazi a norma. L'investimento vale 250mila euro e il progetto è funzionale all'adeguamento della struttura agli standard previsti dalle normative igienico sanitarie in materia e permetterà un aumento di capienza complessiva che dagli attuali 77 posti, passerà ad 85 (oltre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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