Pronto il progetto per la riqualificazione della Pescheria comunale | si mira a un finanziamento di 100mila euro

La decisione di riqualificare la Pescheria comunale di Cesenatico nasce dalla necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di vendita. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, che prevede interventi strutturali e il rinnovo degli spazi. L’obiettivo è ottenere un finanziamento di 100mila euro per realizzare le nuove aree di vendita e migliorare l’accessibilità. Il progetto si concentra anche sulla sicurezza degli operatori e dei clienti, rendendo il mercato più moderno e funzionale. La speranza è di avviare i lavori entro l’anno.

"La Pescheria Comunale è un luogo storico di Cesenatico, non solo un centro di commercio e lavoro ma anche un ritrovo di tradizione e storia" La giunta comunale di Cesenatico ha approvato nei giorni scorso il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione della Pescheria comunale. Questa approvazione è propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione alla "procedura di selezione di proposte progettuali relative allo sviluppo, e all'ammodernamento di porticcioli, approdi e borghi marinari ubicati in territori di comuni litoranei italiani, unioni di comuni, comunità isolane e di arcipelago con popolazione residente fino a 30.