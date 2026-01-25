A Arese, la presenza di telecamere nei parchi cittadini è aumentata, ma la sorveglianza rimane limitata. La principale criticità risiede nell’assenza di un sistema di collegamento tra le diverse aree verdi e la sede della polizia locale, rendendo difficile monitorare efficacemente gli spazi pubblici e garantire una maggiore sicurezza.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. Incidente a Milano in Corso Sempione, un morto e due feriti nello scontro con il. La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha avviato l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Viaggio salvavita in Maserati per i Carabinieri di Milano che hanno trasportato farmaci urgenti per. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Arese, telecamere nei parchi cittadini più a rischio

Leggi anche: Sicurezza: nuove telecamere nei parchi

Leggi anche: Riqualificazione e sostituzione dei giochi nei parchi cittadini: sì al progetto da 1,5 milioni del Comune

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Telecamere sulla città. In arrivo 150mila euroQuattro nuovi varchi Targa System nei punti di maggiore passaggio, individuati come possibili vie di fuga. Nuove telecamere nei parchi che si vanno ad aggiungere alle 115 già attive su tutto il ... ilgiorno.it

Sicurezza: nuove telecamere nei parchiBucci e della Rocca: sarà avviato un vasto programma di presidio sociale. Partirà la sperimentazione della figura dello Street Tutor Un progetto che riguarda la sicurezza e che unisce sorveglianza, ... ilrestodelcarlino.it

Iniziamo un altro anno insieme Entrambe le nostre sedi sono di nuovo aperte, e noi non vediamo l'ora di accoglierti! Vieni a trovarci: Via della Moia, 1 | Arese 02 9358 0706 Via Andrea Sansovino, 243/55G | Torino 011 274 5925 Oppure, ordina i tuo - facebook.com facebook