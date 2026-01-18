Attenti al lupo in strada o nei parchi raffica di segnalazioni Cani al guinzaglio e fare rumore

Negli ultimi giorni, ad Ancona, sono aumentate le segnalazioni di incontri tra cani al guinzaglio e presenza di lupi, sia in strada che nei parchi. La situazione, simile a quanto avvenuto recentemente in via Petrarca, solleva interrogativi sulla convivenza tra uomini, animali domestici e fauna selvatica. È importante mantenere comportamenti prudenti e rispettare le norme di sicurezza per tutelare la tranquillità di tutti.

Attenti al lupo. La situazione ad Ancona, come quella filmata poco più d'una settimana fa in via Petrarca, sembra una storia sospesa tra l'atmosfera delle favole e quella di un brutto sogno. E il titolo della canzone di Lucio Dalla descrive bene il quadro complessivo, come pure i pensieri dei tanti cittadini che negli ultimi tempi hanno incontrato esemplari di lupo un po' ovunque, nel territorio comunale. Anche in zone dove nessuno se lo aspetterebbe, come in via Petrarca, appunto, oppure come a Monte Dago vicino alla pista di pattinaggio. Zone densamente abitate dove fa un certo effetto imbattersi in qualche lupo probabilmente alla ricerca di cibo e non certo spaventato dall'attraversare l'ambiente urbano.

