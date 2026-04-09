Cango Inc annuncia l’aggiornamento operativo di marzo 2026 l’ottimizzazione strategica della flotta di mining e il miglioramento dell’economia di produzione

Cango Inc. ha comunicato l’aggiornamento operativo di marzo 2026, evidenziando un’ottimizzazione strategica della sua flotta di mining. L’azienda ha anche annunciato miglioramenti nell’economia di produzione, senza specificare ulteriori dettagli. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa, datato 9 aprile 2026, proveniente da Dallas. La società ha riferito i propri risultati e le novità relative alle operazioni, senza fornire commenti aggiuntivi.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE DALLAS, 9 aprile 2026 PRNewswire — Cango Inc. (NYSE: CANG), uno dei principali miner di Bitcoin che sfrutta le proprie operazioni globali per sviluppare una piattaforma integrata di energia e calcolo IA, ha annunciato oggi il proprio aggiornamento operativo per marzo 2026. Cango sta ottimizzando strategicamente le proprie operazioni di mining per dare priorità al margine di cassa rispetto alla scalabilità. Ciò include il perfezionamento della flotta di mining, la dismissione dei miner inefficienti, l’implementazione di modelli alternativi come il leasing di hashrate in regioni con costi di hosting elevati e la migrazione della capacità verso regioni con costi energetici inferiori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cango Inc. annuncia l’aggiornamento operativo di marzo 2026, l’ottimizzazione strategica della flotta di mining e il miglioramento dell’economia di produzione Confcommercio: “Segnali concreti di miglioramento dell’economia”Confcommercio vede rosa e parla di “segnali concreti di miglioramento dell’economia“. Leggi anche: Piano operativo di Cortona. Il Pd: "Nessuna visione strategica e senza confronto con i cittadini" Temi più discussi: Cango (CANG) rischia la cancellazione dalla NYSE, raccoglie nuovi capitali; Cango riduce i costi del mining di Bitcoin del 19% nell’aggiornamento di marzo; Cango Inc. completa investimento da 65 milioni di dollari e ottiene finanziamento tramite nota convertibile da 10 milioni di dollari; Cango completa una liquidazione di Bitcoin per 442 milioni di dollari e ottiene 75 milioni di dollari di nuovi capitali per il proprio riorientamento verso l'intelligenza artificiale. Cango Inc. annuncia l'aggiornamento operativo di marzo 2026, l'ottimizzazione strategica della flotta di mining e il miglioramento dell'economia di produzioneDALLAS, 9 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), uno dei principali miner di Bitcoin che sfrutta le proprie operazioni globali per sviluppare una piattaforma integrata di energia e calco ... adnkronos.com Cango Inc. annuncia l'aggiornamento delle operazioni di produzione e mining di Bitcoin per il mese di settembre 2025Nota: Cango detiene Bitcoin a lungo termine e al momento non intende vendere nessuno dei Bitcoin detenuti. Paul Yu, amministratore delegato e direttore di Cango, ha commentato: La nostra incessante ... adnkronos.com Cango Inc. completa un investimento strategico di 65 milioni di dollari e si assicura un finanziamento di 10 milioni di dollari in convertible note per rafforzare la propria posizione finanziaria e promuovere l’espansione nei settori dell’intelligenza ar… x.com