Confcommercio | Segnali concreti di miglioramento dell’economia
Confcommercio evidenzia segnali concreti di miglioramento dell’economia italiana. Secondo l’analisi di gennaio dell’ufficio studi, il quadro congiunturale mostra un rientro dell’inflazione, un recupero del potere d’acquisto e una ripresa più diffusa dei consumi rispetto ai mesi precedenti. Questi indicatori suggeriscono una certa stabilità e un trend positivo nel contesto economico nazionale.
Confcommercio vede rosa e parla di “ segnali concreti di miglioramento dell’economia “. “Il quadro congiunturale mostra negli ultimi periodi segnali concreti di miglioramento dell’economia italiana – rileva l’analisi di gennaio messa a punto dall’ufficio studi di Confcommercio e presentata oggi – sostenuti dal rientro dell’inflazione, dal recupero del potere d’acquisto e da una ripresa dei consumi più diffusa rispetto ai mesi precedenti”. Stima del Pil in crescita a +0,5% a gennaio. Il rafforzamento della domanda interna nel quarto trimestre (+0,5% tendenziale), con particolare enfasi nei mesi di novembre e dicembre (rispettivamente, +0,6% e +1%) – spiega Confcommercio – fornisce “un contributo rilevante alla variazione del Pil, stimato crescere a gennaio 2026 dello 0,5% su dicembre e dell’1,2% nel confronto annuo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
