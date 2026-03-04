A Cortona si apre il dibattito sul nuovo Piano operativo presentato dall’amministrazione comunale. Il Partito Democratico critica l’assenza di una visione strategica e denuncia la mancanza di un confronto con i cittadini durante il processo di definizione del piano. La discussione si concentra sulle modalità di coinvolgimento della comunità e sulle scelte fatte dall’amministrazione in vista delle future decisioni urbanistiche.

A Cortona si accende il confronto sul nuovo Piano operativo. Il gruppo consiliare del Partito Democratico annuncia di aver depositato un’osservazione "articolata e approfondita" al documento adottato dall’amministrazione comunale, chiedendo una revisione sostanziale dello strumento urbanistico destinato a disegnare il futuro del territorio nei prossimi anni. "Si tratta di un documento ampio – spiegano i consiglieri dem capitanati dalla capogruppo Vanessa Bigliazzi– frutto di un confronto diretto con cittadini, associazioni, operatori economici e realtà delle frazioni. Un percorso che, a nostro avviso, sarebbe dovuto avvenire prima dell’adozione del Piano da parte della maggioranza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano operativo di Cortona. Il Pd: "Nessuna visione strategica e senza confronto con i cittadini"

Pd: "Piano operativo? Adottato con atti incompleti e contro l'interesse dei cittadini. Il nostro voto è no"La capogruppo del partito a Cortona Bigliazzi: "Decisione presa senza un confronto trasparente con incontri pubblici diffusi in tutte le frazioni.

Cortona, il Pd sul Piano Operativo: "Responsabilità della giunta Meoni, iter frettoloso e poco condiviso"Il partito di opposizione: "Preoccupazione per l’assenza di indicazioni su come si intenda compensare la diminuzione delle entrate derivanti...

Contenuti utili per approfondire Piano operativo

Temi più discussi: Piano operativo di Cortona. Il Pd: Nessuna visione strategica e senza confronto con i cittadini; Piano Operativo, il Gruppo consiliare PD Cortona: Meno diritti edificatori, nessuna visione strategica e senza confronto; Cortona: il Partito Democratico chiede una revisione sostanziale del Piano operativo; In memoria di Mauro Temporin.

Piano operativo di Cortona. Il Pd: Nessuna visione strategica e senza confronto con i cittadiniA Cortona si accende il confronto sul nuovo Piano operativo. Il gruppo consiliare del Partito Democratico annuncia di aver depositato un’osservazione articolata e approfondita al documento adottato ... lanazione.it

Cortona: il Partito Democratico chiede una revisione sostanziale del Piano operativo«Meno diritti edificatori, nessuna visione strategica e senza confronto» ... msn.com

L’assessore ai Rapporti con i Ministeri per l'attuazione del piano di rientro attacca il Piano operativo sanitario elaborato dai commissari: «Presenteremo osservazioni affinché il Governo ne prenda atto e si affronti finalmente questa vicenda» facebook

Approvato il piano operativo sanitario 2026-28. Ecco cosa sparisce dagli ospedali pubblici e quando. Ballottaggio ancora aperto tra Isernia e Termoli per il punto nascita e l’emodinamica #IoSeguoTgr @TgrRai x.com