PlayStation 6 | Sony punta su due modelli entro il 2028 anche una versione portatile Canis da 399-449 euro

Sony si prepara a lanciare due versioni della PlayStation 6 entro il 2028. La casa giapponese sta lavorando a una console tradizionale da mettere sotto le case, ma anche a una versione portatile chiamata “Canis” che dovrebbe costare tra i 399 e i 449 euro. La notizia apre uno scenario nuovo nel mondo dei videogiochi, con un’attenzione particolare alla portabilità.

Sony potrebbe lanciare due versioni della PlayStation 6 entro il 2028: una console casalinga e una portatile. I modelli, secondo indiscrezioni divulgate dall’insider KeplerL2, avranno rispettivamente 30 e 24 GB di RAM GDDR7, configurati in moduli da 3 GB, con una larghezza di banda totale di circa 640 GBs. La versione portatile, soprannominata “Canis”, mirerebbe a un prezzo tra i 399 e i 449 euro. Il mondo del gaming è in fermento. Le speculazioni sulla prossima generazione di console Sony si intensificano, alimentate da una serie di indiscrezioni che puntano il dito verso il 2028 come possibile finestra di lancio per la PlayStation 6.🔗 Leggi su Ameve.eu

La PlayStation 6 potrebbe arrivare tra il 2027 e il 2028, ma già si parla di grandi novità.

Argomenti discussi: PS5 verso nuovi record grazie a GTA 6: Sony punta al trimestre migliore di sempre; Lo stock di PS5 al riparo dalle carenze di RAM fino a Natale 2026; Nioh 3 è un'esclusiva temporale per PS5: potrebbe arrivare su Xbox e Switch 2 già quest'anno; Il nuovo brevetto Sony punta a una PlayStation 6 con piena retrocompatibilità da PS1 a PS5.

