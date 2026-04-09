Campi di padel a Quarto | oltre 1000 firme e controlli sul cantiere Coppola Segnalazioni cittadine attentamente valutate

A Quarto, a Genova, si discute ancora dei nuovi campi di padel previsti in via Romana della Castagna. Oltre 1000 persone hanno firmato una petizione contro il progetto. Sono stati avviati controlli sul cantiere, mentre un rappresentante comunale ha dichiarato che tutte le segnalazioni dei cittadini sono state attentamente valutate. La questione rimane al centro dell’attenzione nel quartiere.

A Genova torna al centro del dibattito il progetto dei nuovi impianti sportivi previsti in via Romana della Castagna, nel quartiere di Quarto. In consiglio comunale l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola ha risposto a un’interrogazione del capogruppo del Movimento 5 Stelle Marco Mes. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Controlli in un cantiere sul lago: cinque denunciati e sanzioni per oltre 26mila euroBlitz dei carabinieri di Pognana Lario con il Nucleo ispettorato del lavoro di Como: irregolarità su sicurezza, formazione e ponteggi Un altro...

Il punto nascita non si tocca. Raccolte oltre 1000 firmeSupera le mille adesioni la petizione online a favore del Punto nascita dell’ospedale di Campostaggia.

Temi più discussi: Padel, basket e parco: come cambia volto il centro sportivo di Settecamini dopo 8 anni di abbandono; Padel alla Reggia di Caserta… o forse no: il pesce d’aprile che ha fatto discutere il web; È necessaria una legge nazionale per regolamentare la creazione dei campi da padel?; Aprica, apre il nuovo centro sportivo: calcetto, volley, basket e padel.

La padelizzazione di Milano sta minacciando il calcio giovanile: oltre 500 campi al posto di impianti non qualificatiLo scorso marzo la Giunta comunale di Milano ha riconosciuto l'interesse pubblico per la realizzazione di campi da padel al posto dell'impianto sportivo ... fanpage.it

Padel alla Reggia di Caserta… o forse no: il pesce d’aprile che ha fatto discutere il webCampi nel cortile vanvitelliano? Era uno scherzo social, ma in tanti non hanno cliccato il link e sono piovute critiche ... casertanews.it

"I campi di transito sono luoghi abitati da storie e ferite, da vite che non possono essere ridotte a numeri o categorie. Raccontare ciò che avviene nei campi è un atto di responsabilità." Chiara, Casco Bianco in Servizio civile con Caritas Italiana in Serbia, ci ra - facebook.com facebook

Aperte le iscrizioni ai nostri campi di #volontariato 2026: 63 in Italia e centinaia all’estero per giovani, adulti e famiglie, per un'estate che lascia il segno! legambiente.it/comunicati-sta… x.com