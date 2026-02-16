Il punto nascita non si tocca Raccolte oltre 1000 firme
Il punto nascita dell’ospedale di Campostaggia rimane aperto dopo che una petizione ha raccolto oltre 1000 firme. La causa è la preoccupazione dei cittadini per la possibile chiusura del reparto, che metterebbe a rischio le nascite nella zona. Molti residenti hanno firmato online, temendo di dover percorrere lunghe distanze per partorire. La petizione continua a crescere, dimostrando il forte sostegno della comunità.
Supera le mille adesioni la petizione online a favore del Punto nascita dell’ospedale di Campostaggia. Fra le iniziative a tutela del reparto, anche una raccolta di firme attraverso la piattaforma change.org con l’obiettivo di mantenere e potenziare il Punto nascita della Valdelsa. Una iniziativa promossa dalla lista civica Vivi Poggibonsi, che nei giorni scorsi ha organizzato anche un presidio informativo con volantinaggio proprio davanti all’ingresso del padiglione ospedaliero. "Il servizio sanitario nazionale - si legge nella presentazione delle ragioni del progetto - è una grande conquista del ventesimo secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Chiassai: "Il punto nascita di Montevarchi non si tocca"
Il punto nascita dell’Ospedale della Gruccia di Montevarchi rischia di chiudere a causa di una natalità inferiore alla soglia prevista, con 455 nascite nell’ultimo anno.
Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: “Il punto nascita di Montevarchi non si tocca”
Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha ribadito con fermezza che il punto nascita di Montevarchi deve rimanere invariato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
