Controlli in un cantiere sul lago | cinque denunciati e sanzioni per oltre 26mila euro

Un intervento dei carabinieri e degli ispettori del lavoro ha portato alla scoperta di irregolarità in un cantiere vicino al lago di Como. Durante il controllo, sono state identificate cinque persone e sono state comminate sanzioni per oltre 26.000 euro. Gli operai lavoravano senza dispositivi di sicurezza e senza documenti in regola. La verifica ha portato anche alla segnalazione di violazioni sulle norme ambientali. I controlli continueranno nelle prossime settimane.

Blitz dei carabinieri di Pognana Lario con il Nucleo ispettorato del lavoro di Como: irregolarità su sicurezza, formazione e ponteggi Un altro cantiere sotto la lente dei controlli in provincia di Como. Nella giornata del 20 febbraio 2026 i carabinieri della stazione di Pognana Lario, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Como, hanno effettuato un accesso ispettivo mirato nell'ambito di un piano disposto dal comando provinciale. Non si tratta di un intervento isolato. Da settembre 2025 è infatti in corso una campagna di verifiche che sta toccando numerosi cantieri edili in tutta la provincia: dal capoluogo alle zone del centro lago e dell'alto lago, fino al canturino.