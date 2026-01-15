Efficientamento energetico per la primaria Pilastro | investimento da 250.000 euro

Il Comune di Este ha avviato un progetto di efficientamento energetico per la scuola dell’infanzia Pilastro, situata in via Augustea. Con un investimento di 250.000 euro, l’intervento mira a migliorare l’efficienza degli impianti e ridurre i consumi energetici, contribuendo a un ambiente più sostenibile. L’intervento rappresenta un passo importante per garantire un servizio più efficiente e rispettoso dell’ambiente per i bambini e le famiglie della zona.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.