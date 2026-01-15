Efficientamento energetico per la primaria Pilastro | investimento da 250.000 euro
Il Comune di Este ha avviato un progetto di efficientamento energetico per la scuola dell’infanzia Pilastro, situata in via Augustea. Con un investimento di 250.000 euro, l’intervento mira a migliorare l’efficienza degli impianti e ridurre i consumi energetici, contribuendo a un ambiente più sostenibile. L’intervento rappresenta un passo importante per garantire un servizio più efficiente e rispettoso dell’ambiente per i bambini e le famiglie della zona.
Il Comune di Este ha annunciato il piano di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia Pilastro, in via Augustea. Dopo la sostituzione degli infissi esterni e dei corpi illuminanti interni effettuata negli scorsi anni, l'Amministrazione Comunale si appresta a completare l'intervento di.
