Sono state aperte le iscrizioni per la quinta edizione della Camminata Incantata, un evento organizzato per raccogliere fondi a favore dell'Ail. La manifestazione si svolgerà ad Arezzo e si svolge in memoria di Alfonso Versari. La camminata prevede un percorso aperto a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale. La data dell’evento è ancora da definire.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Si sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della Camminata Incantata, una giornata in ricordo di Alfonso Versari. L’appuntamento sarà per domenica 12 aprile. L'evento si configura come una camminata nel verde, unendo il ricordo personale a un importante scopo benefico per la lotta contro le leucemie, linfomi e mielomi. L’escursione è un evento solidale che si ripete negli anni e si tiene al Bagnoro per ricordare Alfonso Versari, camminando tra natura e storia (vecchie gallerie ferroviarie, pievi) a sostegno dell'Ail per la ricerca sulle malattie ematologiche. Domenica 12 aprile il ritrovo sarà alle 8:30 presso i locali della pro loco del Bagnoro, partenza alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la Camminata Incantata, per l’Ail in ricordo di Alfonso Versari

Articoli correlati

"Camminata in giallo, detective di te stessa", la camminata alle Salse di Nirano in occasione della Festa della DonnaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)...

“Vacci piano con lo smartphone”: torna la Camminata delle famiglieCEGLIE MESSAPICA - Il Patto digitale “Il telefono senza fili”, in occasione dell'11esima edizione della gara podistica “Corri a Ceglie”, organizzata...

Una selezione di notizie su Camminata Incantata

Torna La camminata dell’olio per la Fiera di Santa CaterinaArezzo, 27 novembre 2025 – Torna per il terzo anno La camminata dell’olio per la Fiera di Santa Caterina. Domenica 30 novembre a Monte San Savino escursione e visita a tema in occasione della Fiera di ... lanazione.it

'Coltiviamo la Pace', torna la Camminata tra gli OliviColtiviamo la Pace: è questo il messaggio della nona edizione della Camminata tra gli Olivi che domenica 26 ottobre coinvolgerà oltre 150 città italiane di Città dell'Olio. L'iniziativa - spiega una ... ansa.it