La Camminata Incantata una giornata in ricordo di Alfonso Versari

A Arezzo sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della «Camminata Incantata», evento organizzato in memoria di Alfonso Versari. La manifestazione si svolgerà il 19 marzo 2026 e coinvolge partecipanti di diverse età che vogliono ricordare la figura di Versari attraverso una camminata collettiva. L’iniziativa è stata annunciata nelle scorse ore dagli organizzatori locali.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Aperte le iscrizioni per la quinta edizione della « Camminata Incantata », una giornata i n ricordo di Alfonso Versari. L’appuntamento sarà per domenica 12 aprile. L’evento si configura come una camminata nel verde, unendo il ricordo personale a un importante scopo benefico per la lotta contro le leucemie, linfomi e mielomi. L’escursione è un evento solidale che si ripete negli anni e si tiene al Bagnoro per ricordare Alfonso Versari, camminando tra natura e storia (vecchie gallerie ferroviarie, pievi) a sostegno dell’Ail per la ricerca sulle malattie ematologiche. Domenica 12 aprile il ritrovo sarà alle ore 8:30 presso i locali della pro loco del Bagnoro, partenza alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La «Camminata Incantata», una giornata in ricordo di Alfonso Versari Articoli correlati Torna la Camminata Incantata, per l’Ail in ricordo di Alfonso VersariArezzo, 9 marzo 2026 – Si sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della Camminata Incantata, una giornata in ricordo di Alfonso Versari. Una giornata di Judo in ricordo del maestro PennaSi svolgerà domenica 8 febbraio dalle 9 alle 12 presso il Palazzetto dello Sport, in via Alberici il Memorial Maestro Penna. Altri aggiornamenti su Camminata Incantata Argomenti discussi: La Camminata Incantata, una giornata in ricordo di Alfonso Versari. La Camminata incantata, una giornata in ricordo di Alfonso VersariSi sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della Camminata Incantata, una giornata in ricordo di Alfonso Versari. msn.com Torna la Camminata Incantata, per l’Ail in ricordo di Alfonso VersariL’appuntamento sarà per domenica 12 aprile, l’escursione lungo le gallerie della vecchia ferrovia. Iscrizioni aperte ... msn.com