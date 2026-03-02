Camion che trasporta mangimi sfonda il guard-rail e finisce dentro il canalone

Un camion che trasportava mangimi ha urtato contro il guardrail, rompendo la barriera e finendo nel canalone. Dopo l’incidente, il veicolo ha continuato a muoversi per circa 500 metri lungo la cunetta prima di fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

SQUINZANO - Ha sfondato il guardrail ed è finito nella cunetta, dove ha proseguito la sua corsa per circa 500 metri. Fortunatamente non ha riportato neanche un graffio il conducente di un camion che trasportava mangimi, coinvolto in un incidente che nel primo pomeriggio di oggi si è verificato.