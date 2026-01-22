Cambio al vertice per l' ordine dei commercialisti Mulonia è il nuovo presidente

Il nuovo presidente dell’ordine dei commercialisti di Reggio Calabria è il dottor Fabio Mulonia, eletto dopo una consultazione elettorale. La scelta dei professionisti locali si è orientata verso continuità e collaborazione, confermando l’impegno dell’ente nel sostenere lo sviluppo della professione contabile nella città. Mulonia assume ora il ruolo di guida per il prossimo mandato, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli iscritti e promuovere la trasparenza nel settore.

I commercialisti reggini hanno scelto nel segno della continuità e della condivisione. Al termine di una partecipata tornata elettorale, il dottor Fabio Mulonia è stato eletto nuovo presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria per il prossimo.

