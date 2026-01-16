Sicindustria Messina cambio al vertice | Pippo Lupò è il nuovo presidente
Sicindustria Messina annuncia un cambio al vertice: Pippo Lupò, amministratore unico di Lupò Costruzioni srl, assume la carica di nuovo presidente. Questa nomina segna un momento di continuità e rinnovamento per l’associazione, che si impegna a sostenere lo sviluppo economico e industriale del territorio messinese.
Pippo Lupò, amministratore unico della Lupò Costruzioni srl, è il nuovo presidente di Sicindustria Messina. Eletto oggi dall’Assemblea pubblica dell’associazione, riunita nel Salone della Borsa della Camera di Commercio, guiderà la delegazione per il quadriennio 2026-2029. Lupò subentra a Pietro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
