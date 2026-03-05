Milan Inter possibile ultimo derby di Milano per Calhanoglu? Il suo futuro…

Si fa sempre più insistente la voce che questo possa essere l'ultimo derby di Milano per Calhanoglu, centrocampista dell'Inter. La situazione contrattuale del giocatore e le voci di mercato alimentano le speculazioni sul suo futuro con la squadra nerazzurra. La partita tra Milan e Inter si prepara ad essere l’ultima occasione per vederlo affrontare il derby della città.

Inter News 24 Milan Inter, possibile ultimo derby di Milano per Calhanoglu? Il suo futuro. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il  derby di Milano  non è mai una partita come le altre, ma per  Hakan Calhanoglu, il  metronomo turco dai piedi vellutati e specialista dei calci piazzati, la sfida di domenica contro il Milan assume contorni quasi epici. Secondo quanto riportato dal  Corriere della Sera, il numero 20 dei  nerazzurri  si prepara a vivere una stracittadina che profuma di addio, in un clima di incertezza sul suo futuro a lungo termine. Un leader ritrovato per il tecnico Chivu. Nonostante una stagione travagliata da una  ricaduta al polpaccio, il centrocampista resta un pilastro fondamentale per la formazione guidata da  Cristian Chivu, l’ ex difensore eroe del Triplete ora alla guida tecnica dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

