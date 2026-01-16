Calciomercato Inter il Galatasaray insiste su Calhanoglu e può essere insistente in estate! I nerazzurri corrono ai ripari e valutano questa alternativa

Il calciomercato dell’Inter si avvicina a una fase di attenzione, con il Galatasaray che potrebbe intensificare le proprie avances su Hakan Calhanoglu durante l’estate. La società nerazzurra valuta eventuali alternative per il centrocampo, considerando anche le possibili richieste di mercato. La situazione rimane in evoluzione, e i prossimi mesi saranno decisive per definire il futuro del giocatore e le strategie della squadra.

Inter News 24 Calciomercato Inter, in estate previsto un forte pressing del Galatasaray su Calhanoglu. I nerazzurri valutano questa opzione alternativa. Nei corridoi dell' Inter continua a tenere banco il futuro di Hakan Çalhano?lu, centrocampista turco classe 1994 e fulcro della manovra nerazzurra. Il regista è nuovamente seguito dal Galatasaray, un interesse che potrebbe tornare concreto soprattutto al termine della stagione e che impone al club di viale della Liberazione di muoversi con anticipo sul mercato. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la dirigenza interista sta già ragionando su possibili alternative, guardando sia al panorama internazionale sia a profili già valutati in passato.

