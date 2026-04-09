Il centrocampista tedesco classe 1995, attualmente senza contratto con il Bayern Monaco, è nel mirino di Milan e Juventus per la prossima stagione. Le due società stanno negoziando un accordo che prevede un ingaggio di elevata entità, con richieste anche relative a commissioni. Goretzka è tra i profili più ricercati sul mercato, considerando la sua disponibilità e le sue prestazioni passate.

Al termine di questa stagione Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995, concluderà la sua pluriennale esperienza con la maglia del Bayern Monaco. Dopo otto anni densi di successi, infatti, l'ex Bochum e Schalke 04 ha annunciato - di comune accordo con il club bavarese - il proprio addio a parametro zero e la volontà di provare una nuova esperienza all'estero. Niente rinnovo, quindi, per Goretzka e una nuova squadra in vista nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ma dove può finire il calciatore della Nazionale della Germania? Un giocatore del calibro di Goretzka ha tantissimi estimatori. In Premier League, per esempio, piace molto ad Arsenal e Tottenham. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, su Goretzka c’è anche la Juventus: la richiesta di stipendio e commissioni

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Calciomercato Milan, Goretzka piace ad Allegri. Schira rivela: “Ecco le richieste tra stipendio e premi”Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka.

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