Durante il match tra Milan e Como, il rigore di Leao e l’assist di Modric hanno deciso il pareggio 1-1. La partita, valida per la 24ª giornata di Serie A, si è giocata questa sera allo stadio San Siro di Milano. Un errore di Maignan su un retropassaggio ha aperto la strada al pareggio del Como. I tifosi hanno assistito a una partita combattuta, con occasioni da entrambe le parti. La squadra di casa ha cercato il gol fino alla fine, ma il risultato è rimasto invariato.

PAGELLE MILAN-COMO - Quando si dice che il calcio l'ha inventato il Diavolo probabilmente si pensava proprio a questa partita. Se all'andata Maignan aveva salvato il Milan, oggi è lui a portare avanti il Como, regalando il pallone a Nico Paz, che segna il più facile dei gol. Proprio lui che non doveva esserci, ma graziato dall'arbitro nell'ultima partita da diffidato. Più diabolico di così. Il primo tempo finisce 0-1, ma i giochisti sembravano i rossoneri in giallo e i risultatisti gli ospiti. Nella ripresa il copione non cambia e il Como si schiaccia come una delle peggiori provinciali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Como 1-1: Leao segna, Modric disegna, Maignan sbaglia

