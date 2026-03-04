Calciomercato Milan il nuovo difensore uscirà da questa lista | piste interessanti

Il Milan sta cercando un nuovo difensore centrale per rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. La società ha individuato diverse piste e sta valutando varie opzioni per completare il reparto difensivo. La lista dei possibili rinforzi comprende giocatori che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare la compattezza della squadra.

Non soltanto un attaccante come priorità del Milan per il calciomercato estivo 2026, ma anche un difensore centrale. Il Diavolo di Massimiliano Allegri, schierato in campo con il 3-5-2, necessita - in un'annata che, si spera, rivedrà il Milan giocare in Europa - di almeno un paio di innesti nella retroguardia. Uno al posto di David Odogu, che sarà mandato in prestito secco altrove per poter giocare con continuità e uno per arrivare, con Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter, a quota sei centrali. Il numero idoneo per affrontare più competizioni. Il primo colpo di calciomercato del Milan in difesa, con tutta probabilità, risponderà al nome di Mario Gila.