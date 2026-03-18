Calciomercato Milan caccia al bomber | il nuovo sogno è Retegui! Primo incontro chiave di Tare c’è anche il piano B

Il Milan sta lavorando nel mercato in cerca di un attaccante e ha messo nel mirino Retegui, considerato il nuovo obiettivo principale. Si è svolto un incontro importante tra i dirigenti e l’agente del calciatore, mentre nel frattempo si valuta anche un’alternativa, denominata piano B. La società rossonera si sta concentrando per definire le prossime mosse in vista della sessione di mercato.

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