Calciomercato Inter accelerata decisiva | Vicario primo nome per la porta Il dossier Martinez si chiude qui?

L’Inter accelera sul mercato e punta a rinforzare la porta con Vicario, considerato il principale candidato. Sul fronte Martinez, le ultime notizie indicano una possibile chiusura della trattativa, ma nulla è ancora definito. La società continua a valutare le opzioni a disposizione, mantenendo un profilo realistico e senza lasciarsi coinvolgere da speculazioni. Ecco le ultime novità sulle strategie di mercato dei nerazzurri.

