Rinnovo Spalletti la Juve vuole arrivare in tempi brevi all’accordo Ecco la strategia per convincere il tecnico

La Juventus sta accelerando nelle trattative per il rinnovo di Spalletti, cercando di trovare un’intesa nel minor tempo possibile. La società bianconera ha messo in campo una strategia mirata a convincere il tecnico a proseguire il rapporto. L’obiettivo è definire i dettagli contrattuali rapidamente, evitando lungaggini o complicazioni. Le discussioni sono in corso e si attendono sviluppi a breve.

Rinnovo Spalletti, la società bianconera vuole arrivare quanto prima all’accordo. Ecco la strategia del club per convincere il tecnico. La Juve riparte con determinazione dopo la parentesi europea. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, nonostante l’impresa in Champions sia stata solo sfiorata, mercoledì è scoccata una scintilla che la dirigenza vuole trasformare in incendio già da domenica all’Olimpico. Chiuso un capitolo internazionale, i bianconeri non intendono fallire in campionato. ULTIMISSIME JUVE LIVE Luciano Spalletti punta tutto sulla sfida contro la Roma per riavvicinare il quarto posto. Mentre il tecnico si concentra sul campo, la società lavora su un doppio binario: garantire rinforzi immediati e blindare l’allenatore italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, la Juve vuole arrivare in tempi brevi all’accordo. Ecco la strategia per convincere il tecnico Rinnovo Yildiz, la Juve ora accelera: la firma sul nuovo accordo può arrivare in tempi brevi! La dirigenza ha fatto queste due promesse al turco: i dettaglidi Redazione JuventusNews24Rinnovo Yildiz, accelerata decisiva per la firma del turco: Comolli risponde alle big europee alzando lo stipendio e... Spalletti: "Yildiz? Il suo rinnovo la dice lunga su dove vuole arrivare la Juve...""Ci siamo vestiti tutti così perché è un giorno importante per il futuro della Juventus. SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013 Temi più discussi: Rinnovo Spalletti priorità Juve a prescindere dalla Champions: c'è placet di Elkann, dopo la Roma...; Spalletti e la Juve: la decisione che può rivoluzionare tutto dopo l'eliminazione dalla Champions; VIDEO. Juve, Spalletti si merita il rinnovo? L'analisi; Spalletti, e ora? Il dilemma Juve tra voglia di programmare e il rischio di una stagione fallimentare. Spalletti restaJuventus, Comolli blinda Spalletti: Serve continuità per tornare a vincere lo scudetto. Vertice dopo la Roma Juventus, Luciano Spalletti e il rinnovo: la linea ... tuttojuve.com Juve, vertice Vlahovic: spiraglio aperto per il contrattoIl nuovo progetto di Spalletti: blindato Yildiz, McKennie 2030 verso l’annuncio. E il club ha già pianificato altri due incontri decisivi: uno con il centravanti ... corrieredellosport.it Il mese di marzo sarà quello del rinnovo di Luciano #Spalletti con la #Juventus fino al 2028. @OggiSportNotiz2 x.com RINNOVO SPALLETTI Accordo di massima tra #Juventus e Luciano #Spalletti per il prolungamento del contratto fino al 2028. Due club stranieri hanno chiesto informazioni per l'allenatore italiano, che è pronto a firmare il rinnovo con la #Juve nelle prossi - facebook.com facebook