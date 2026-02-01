La Juventus ha messo a segno un colpo importante in prospettiva. La società ha acquistato un giovane attaccante del Manchester City, nato nel 2006, che potrebbe diventare un nome importante per il futuro bianconero. La dirigenza ha deciso di puntare su questo talento della Premier League, rafforzando il reparto offensivo con un investimento a lungo termine.

Oboavwoduo Juventus, la dirigenza bianconera pesca in Premier League un profilo di grande prospettiva per il reparto offensivo del futuro. Il lavoro di scouting della Juventus continua a produrre frutti molto interessanti, confermando la ferrea volontà della società di costruire un bacino di talenti di livello assoluto per garantire un futuro roseo e sostenibile al club. Dopo gli ultimi movimenti in entrata dedicati al settore giovanile, la dirigenza ha piazzato un altro affondo deciso in Inghilterra, terra ricca di promesse calcistiche. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, i bianconeri hanno definito l’arrivo di Oboavwodou, prelevandolo direttamente dal Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oboavwoduo Juventus, colpo in prospettiva per i bianconeri: preso anche l’attaccante classe 2006 del Manchester City

