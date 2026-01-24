Calciomercato Inter conferme su Sommer | il piano di Marotta e Ausilio c’è il nome del successore dello svizzero

Sul calciomercato dell'Inter, si rafforzano le voci riguardanti l’addio di Sommer a fine stagione. Il club ha definito un piano che prevede la sostituzione con Vicario, secondo le ultime indiscrezioni. Marotta e Ausilio stanno lavorando per assicurarsi un portiere di esperienza e affidabilità, in linea con le strategie di rafforzamento della rosa. La scelta del successore di Sommer sembra ormai delineata, con attenzione particolare alle esigenze tecniche e alla continuità del progetto.

Inter News 24 Calciomercato Inter, piovono importanti conferme sull’addio di Sommer a fine stagione: il primo nome per la successione è Vicario. Il futuro della porta dell’Inter è già tracciato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rapporto tra i nerazzurri e Yann Sommer si concluderà ufficialmente il 30 giugno 2026, data di scadenza del suo contratto. Nonostante le ottime stagioni e il contributo fondamentale per il primato attuale a 52 punti, la dirigenza ha deciso di non procedere con il rinnovo, puntando su un drastico ringiovanimento nel ruolo. Calciomercato Inter, il futuro di Sommer e il “ritorno a casa”. 🔗 Leggi su Internews24.com

