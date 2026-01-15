Calciomercato Inter assalto a Jakirovi? | offerta ufficiale e progetto definito

L’Inter punta con decisione a Leon Jakirovi, giovane difensore classe 2008 della Dinamo Zagabria. La società nerazzurra ha presentato un’offerta ufficiale e sta definendo il progetto di integrazione, segnando un passo importante nel calciomercato estivo. L’interesse per il talento croato evidenzia la strategia dell’Inter di investire sui giovani e rafforzare la rosa per le prossime stagioni.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri accelerano su Leon Jakirovi?: il difensore classe 2008 della Dinamo Zagabria è vicino all’Italia. Il calciomercato dell’Inter si muove con decisione anche sul fronte dei giovani talenti internazionali. Dalla Croazia arrivano segnali chiari sull’interesse concreto dei nerazzurri per Leon Jakirovi?, difensore centrale classe 2008 di proprietà della Dinamo Zagabria. A rilanciare la notizia è Germanijak, portale croato molto informato sulle vicende del club di Maksimir, che parla di un’offerta già formalizzata. Calciomercato Inter, offerta concreta per il centrale croato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, assalto a Jakirovi?: offerta ufficiale e progetto definito Leggi anche: Calciomercato Inter, non solo Mlacic: piace anche Leon Jakirovic Leggi anche: Calciomercato Inter, il Barcellona tenta il sorpasso: offerta ufficiale per Cancelo! Ecco tutti i dettagli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sky – Assalto Galatasaray a Frattesi, Inter già d’accordo. E c’è una novità sul giocatore - Il club turco fa sul serio per il centrocampista nerazzurro e prepara l'assalto: ecco come stanno le cose e la posizione dell'Inter ... msn.com

#Calciomercato #Inter: #Ndoye- #Frattesi ... il ritorno di #Perišic e l'acquisto a 5 milioni già chiuso - Rumor x.com

https://youtu.be/cxxU4YtRW3Asi=HyIYBvWbHn8bPENH #inter #calhanoglu #calciomercato facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.