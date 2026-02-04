L’Inter sta pensando seriamente di portare Dusan Vlahovic a parametro zero. La trattativa potrebbe diventare un vero e proprio colpo di scena, sfidando anche Milan e Barcellona. Marotta lavora per sorprendere la Juventus, puntando a chiudere l’affare senza spendere un euro. La prossima settimana sarà decisiva.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta prepara la beffa alla Juve: clamorosa idea Vlahovic a zero! Lo scenario

L’Inter potrebbe sorprendere ancora prima della chiusura del mercato.

La trattativa per portare Vlahovic all’Inter si fa sempre più concreta, mentre la Juventus si trova a dover fare i conti con un possibile scippo da parte di Marotta.

