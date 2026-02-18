La Robur di Gill Voria aggredisce il calendario con due partite in casa in una settimana, un’occasione da non perdere per rafforzare la sua posizione in classifica. Dopo aver conquistato tre vittorie di fila, la squadra si prepara ad affrontare due sfide consecutive davanti ai propri tifosi, prima di concedersi una pausa domenica 8 marzo per il Torneo di Viareggio. La squadra si sente carica e determinata a sfruttare al massimo questa serie di impegni, che potrebbe fare la differenza nel proseguo del campionato.

Dopo tre vittorie di fila la Robur, rinfrancata dalla cura di Gill Voria, adesso ha un doppio turno casalingo consecutivo prima della domenica di stop del campionato, prevista per l’8 marzo in concomitanza col Torneo di Viareggio come da consuetudine. I bianconeri infatti nei prossimi 180 minuti attendono San Sepolcro prima e Ghiviborgo poi, dopo che nelle due trasferte dell’andata erano arrivati quattro punti. Ora l’occasione per tentare di sfruttare il doppio turno casalingo è effettivamente ghiotta anche perché Somma e compagni arrivano col morale alto dopo le tre vittorie di fila contro Terranuova Traiana, Follonica Gavorrano e Cannara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Avanti Robur! L’occasione è ghiotta. Arriva il doppio impegno casalingo

Sabato 20 doppio impegno casalingo per la Cestistica Benevento Sabato 20 dicembre, la Cestistica Benevento si prepara a vivere un weekend intenso tra le mura del PalaMiwa.

Leggi anche: Ascoli, occasione troppo ghiotta. Contro il Forlì non puoi sbagliare

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.