Il mercato dell’Inter si concentra sul reparto mediano, con il nome di Rios che torna a essere sondato. La società nerazzurra valuta questa possibilità, anche se non sono escluse altre soluzioni. Tra queste, resta in piedi l’ipotesi Ederson, mentre il discorso su Rios si fa più insistente. La rosa dei candidati si arricchisce di un nome che potrebbe rappresentare una pista concreta per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, i nerazzurri potrebbero tornare su Rios per il centrocampo della prossima stagiona me resiste l’ipotesi Ederson. L’ Inter di Cristian Chivu, salda al comando della classifica con 72 punti, continua a monitorare il mercato internazionale per non farsi trovare impreparata in vista della rivoluzione del 2026 voluta dalla proprietà Oaktree. Nel corso del suo podcast per TMW, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto luce su alcuni profili seguiti da tempo in viale della Liberazione, svelando un interesse mai sopito per un talento che sta infiammando le big europee. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter PAROLE – « Richard Rios non è mai entrato seriamente nelle grazie di Mourinho, il Benfica è costretto a fare probabilmente una cessione entro il 30 di giugno e Rios è il candidato principale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, suggestione Rios per il centrocampo? Nome sul taccuino ma c’è anche un clamoroso scenario

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