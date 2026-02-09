Nella ' guerra degli odori' Roma Capitale finisce ko Il Tar dà ragione ai ristoratori sui carboni attivi

La battaglia tra ristoratori e amministrazione comunale si chiude con una vittoria per i primi. Il Tar del Lazio ha deciso di annullare il provvedimento di Roma Capitale che vietava l’uso dei carboni attivi nelle cucine dei locali del centro storico. La sentenza potrebbe cambiare le regole del gioco nel cuore del Tridente, dando respiro ai ristoranti che temevano di dover chiudere o modificare drasticamente le loro attività.

