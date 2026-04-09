L’Inter ha deciso di prolungare il contratto di Calhanoglu per almeno un anno. Il suo gol contro la Roma ha avuto un peso determinante, contribuendo a cambiare l’inerzia della partita. Dopo il pareggio degli avversari, il suo intervento ha portato vantaggio ai nerazzurri, rendendo la sfida più favorevole alla squadra di casa. La decisione sul rinnovo è arrivata dopo questa prestazione, che ha rafforzato il ruolo del giocatore nel progetto tecnico.

Il gol alla Roma è stato bello (e) pesante. Ha fatto svoltare una gara fondamentale, diventata psicologicamente complicata dopo il pareggio ospite, in favore dell’undici nerazzurro. Ormai abituato alle voci di calciomercato, il regista dell’Inter Hakan Calhanoglu potrebbe rimanere all’ombra della Madonnina fino al termine del contratto. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, avanti con Calhanoglu (almeno un altro anno)

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