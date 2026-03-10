L’Inter sta valutando il futuro di alcuni giocatori chiave dopo la recente sconfitta nel derby. Calhanoglu, ancora fermo per infortunio, potrebbe essere scaricato, mentre un altro importante giocatore è a rischio di taglio. La situazione in casa nerazzurra si fa complicata, con i risultati sportivi che alimentano le incertezze sul rinnovo e sulla rosa della squadra.

Il centrocampista turco ancora ai box per infortunio: futuro in bilico per due senatori della squadra nerazzurra L’ Inter si lecca le ferite per la sconfitta nel derby e piove sul bagnato ad Appiano Gentile dopo il ko contro il Milan che riporta sotto in classifica i cugini rossoneri. Hakan Calhanoglu, futuro incerto all’Inter (Ansa) – Calciomercato.it L’emergenza in attacco ha reso sterile la manovra della squadra di Chivu, che in mezzo al campo inoltre ha dovuto rinunciare ancora una volta ad Hakan Calhanoglu. Il faro nerazzurro infatti è rimasto in panchina per tutta la gara perché non al meglio della condizione. Il turco accusa un problema all’adduttore e sarà costretto a fermarsi nuovamente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L'Inter scarica Calhanoglu? C'è un altro big a rischio taglio

