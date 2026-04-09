Il Milan sta monitorando il mercato dei centravanti in Arabia, con attenzione rivolta a Retegui e Nunez, attualmente nella Saudi Pro League. Entrambi i giocatori sono interessati a tornare in Europa e sono nel mirino del club rossonero. La società sta valutando le opportunità di acquisizione, seguendo da vicino le trattative e le eventuali condizioni di trasferimento. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Il Milan guarda in Arabia Saudita per rinforzare l’attacco. La priorità è un centravanti di livello internazionale e, accanto alla pista che porta a Nicolas Jackson, spuntano due nomi dalla Saudi Pro League: Mateo Retegui e Darwin Nunez. Secondo il 'Corriere dello Sport', Jackson (di proprietà del Chelsea e in prestito al Bayern Monaco) tornerà a Londra dopo che i tedeschi hanno deciso di non riscattarlo. I rossoneri valutano un’operazione in prestito con diritto di riscatto, ma a cifre elevate. Le alternative portano entrambe in Arabia. Retegui, oggi all’Al-Qadsiah, percepisce 16 milioni netti a stagione ed è legato a un contratto importante, che rende l’operazione complessa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan mette gli occhi in Arabia per il centravanti: Retegui e Nunez nel mirino del Diavolo

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