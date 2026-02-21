Calciomercato Milan una big mette gli occhi su un difensore rossonero | gli scenari per l’estate
Il Liverpool ha mostrato interesse per un difensore del Milan, spinto dall’esigenza di rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. La trattativa potrebbe portare a una proposta concreta nel prossimo mercato estivo, con il club inglese pronto a valutare un’offerta. La decisione del giocatore e le strategie del Milan potrebbero influenzare gli sviluppi di questa possibile operazione. La situazione resta in evoluzione e si aspetta una risposta ufficiale.
Calciomercato Juve, la Fiorentina mette gli occhi su un altro bianconero. Pronto l’assalto di ParaticiLa Fiorentina continua a monitorare i giocatori della Juventus, con l’intenzione di rafforzare la propria rosa.
Mlacic Inter, Moretto suona l’allarme: aumenta la concorrenza per il difensore! Ci sono anche gli occhi di una big europeaIl mercato dei difensori si fa sempre più competitivo, con Mlacic Inter al centro di un’attenzione crescente.
Calciomercato Milan: rescissione Origi, Füllkrug in arrivo e tutti gli scenari offensivi
Argomenti discussi: Serie A, Calciomercato Milan – Super offerta per Pulisic dalla Premier: le ultimissime; Ingaggio più alto e Champions League: ecco come il Milan vuole convincere Modric a rinnovare per una stagione; L'ex interista Coutinho lascia il Vasco da Gama; Calciomercato news: novità, aggiornamenti, trattative in corso e concluse.
Calciomercato Milan, una big di Premier su Pulisic: ecco di chi si trattaTorna d'attualità in chiave calciomercato Milan il futuro di Christian Pulisic. La punta statunitense ex Chelsea è in scadenza il prossimo 30 giugno del 2027, ... news-sports.it
Tutte le big italiane puntano Solet, una è in pole | CMOumar Solet è sempre più un punto fermo dell’Udinese con il calciatore francese che sta vivendo un ottimo momento con la squadra bianconera. Le prestazioni del classe 2000 non sono passate inosservate ... calciomercato.it
