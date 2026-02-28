Il Milan sta seguendo con attenzione la situazione di Leon Goretzka, centrocampista nato nel 1995 che si svincolerà dal Bayern Monaco a fine stagione. Oltre ai rossoneri, altre squadre italiane e straniere sono interessate al giocatore, che potrebbe arrivare a parametro zero. La trattativa si sta sviluppando mentre il calciomercato si avvicina alla fase clou.

In vista della prossima stagione, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan interverrà per acquisire una nuova mezzala destra. Sarà il calciomercato estivo, dunque, a regalare un nuovo 'partner in mediana' a Luka Modric (se rimarrà in rossonero) e ad Adrien Rabiot. Il club di Via Aldo Rossi è tra quelli in corsa per Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista ex Bochum e Schalke 04 che si svincolerà dal Bayern Monaco dopo otto stagioni di onorata militanza, in cui ha vinto tutto quello che poteva vincere. Nell'ultimo calciomercato di gennaio Goretzka ha rinunciato a trasferirsi subito all'Atlético Madrid per rimanere in Baviera fino al termine di questa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan è in corsa per Goretzka. Ma la concorrenza (anche italiana) aumenta

Calciomercato Milan, Moretto: “Casemiro non è accostabile ai rossoneri”. Per Goretzka concorrenza italiana"Verificando e chiedendo questo tipo di situazione mi smentiscono il fatto che possa essere un obiettivo concreto per il Milan, mi continuano a...

Calciomercato, sprint Milan per Goretzka: il piano del Diavolo per bruciare la concorrenzaIl 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan stia pensando di accelerare sulle altre squadre interessate per mettere sotto...

Aggiornamenti e notizie su Calciomercato.

Temi più discussi: Milan da migliorare, i piani del Diavolo: chi resta, chi parte, chi è in bilico e cosa fa Modric; Calciomercato Milan – Tare, obiettivi Gomez e Palestra per l’estate; Milan, cosa filtra sul futuro di Allegri: contratto, richiesta di garanzie e il mercato, tutta la verità; Milan, strategia chiara: La partecipazione alla Champions League renderà più elastico il tetto ingaggi.

Pagina 2 | Milan, c’è voglia di Karetsas. Goretzka è un altro obiettivo, Milinkovic-Savic è il sogno ma...I rossoneri valutano la spesa per il giovane talento greco per rinforzare il centrocampo: la cifra chiesta dal Genk. Che impatto con la nazionale per il diciottenne: già tre gol in nove partite ... tuttosport.com

Allegri lo ha promosso: tutto pronto per la firma con il MilanIl 35enne ex Fiorentina è stato ‘promosso’ da Allegri come vice Maignan, col quale il classe ’90 ha instaurato un ottimo rapporto. Quest’anno ha giocato 2 partite entrambe a inizio stagione, contro ... calciomercato.it

#Calciomercato, il #Milan piomba su #Karetsas: colpo possibile in caso di Champions Articolo al primo commento - facebook.com facebook

#Calciomercato @acmilan, novità importanti sul possibile arrivo di #Vlahovic alla corte di #Allegri - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com