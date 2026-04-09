Calciomercato c’è anche il Milan su Lewandowski | la situazione e la concorrenza italiana

Nel calciomercato estivo, Robert Lewandowski, attaccante polacco attualmente svincolato dal Barcellona, è al centro di discussioni di mercato. Il Milan e la Juventus sono le due squadre italiane che hanno manifestato interesse per il giocatore, mentre altri club europei monitorano la situazione. La trattativa tra le parti è ancora in corso e non ci sono ancora accordi definitivi.

Al termine di questa stagione, però, Lewandowski - in scadenza di contratto con il club catalano - potrebbe cambiare aria. Per una nuova, ultima esperienza nella sua fantastica carriera, nella quale ha avuto modo di vincere praticamente tutto tranne il Pallone d'Oro, che avrebbe meritato nella stagione del CoVid. Ma dovrebbe potrebbe finire Lewandowski? Lo corteggiano in tanti: varie squadre della Saudi Pro League araba, molte franchigie della Major League Soccer statunitense ma anche nel Vecchio Continente molti club sarebbero interessati a metterlo sotto contratto per una o anche due stagioni. Nonostante l'età avanzata, infatti, fisicamente Lewandowski è in ottime condizioni e può rendere ancora bene a lungo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, c’è anche il Milan su Lewandowski: la situazione e la concorrenza italiana Calciomercato, il Milan è in corsa per Goretzka. Ma la concorrenza (anche italiana) aumentaIn vista della prossima stagione, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan interverrà per acquisire una nuova mezzala destra. Calciomercato, il Milan accelera per Goretzka: ecco come vuole battere la concorrenza, anche italianaCome fu l'anno passato per Luka Modric, il Milan sta riflettendo di proporre un contratto interessante ad un giocatore prossimo allo svincolo. Temi più discussi: Milan, idea Bellanova: contatti con entourage e Atalanta, c'è il bonus liste; ?? Juve-Alisson, c'è il primo sì! Scatto Milan per Goretzka; Juventus e Milan si sfidano per Ugarte del Manchester United; Calciomercato Milan, Mazzara: Intensificati i contatti con Goretzka, la situazione. Milan, c'è l'offerta per Goretzka: i dettagli. I rossoneri hanno un vantaggio sulla concorrenzaIl Milan, si legge, è pronto a proporre a Goretzka un contratto di tre anni ad almeno cinque milioni a stagione: se prima i contratti lunghi per gli over 30 non erano visti di buon occhio, oggi sono ... calciomercato.com Juventus, su Joao Mario piomba anche il Milan: c’è il prezzo | CMArrivato a Bologna durante il calciomercato invernale, Joao Mario sta facendo molto bene con la squadra rossoblu in questa seconda parte di stagione tanto che la società emiliana starebbe pensando di ... calciomercato.it Robert Lewandowski al AC Milan o alla Juve l'anno prossimo Scenari possibili ... noi speriamo che diventi rossonero Per conoscere gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di #calciomercato, leggete l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook #Calciomercato, @NicoSchira: " @acmilan e @juventusfc alla finestra per @lewy_official". La situazione - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Juventus #Juve #Lewandowski #transfers x.com