Calciomercato Milan Romano | Ancora presto per capire se la pista Vlahovic potrà scaldarsi

Fabrizio Romano ha detto che ancora è troppo presto per sapere se il Milan potrà davvero mettere le mani su Vlahovic a giugno. Al momento, tutto resta in sospeso e niente è deciso. I tifosi aspettano aggiornamenti, ma per ora non ci sono certezze.

Nel suo ultimo video su YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sulle diverse trattative e indiscrezioni di mercato legate alle squadre italiane. Non poteva mancare il Milan, già alla ricerca in vista di giugno di un attaccante. Uno dei nomi, tra i più chiacchierati, è quello di Dusan Vlahovic. Come noto, il serbo si libererà a zero dalla Juventus a meno di colpi di scena e potrebbe essere il profilo ideale per il Milan targato Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le parole di Fabrizio Romano su questa possibilità. "Quello che posso dirvi è che Vlahovic non ha firmato con nessuno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nicolò Schira prevede che il Milan chiuderà tra i 4 e i 5 acquisti nel prossimo mercato.

Sul calciomercato della Juventus, lo scambio con il Milan rimane una possibilità aperta, anche se al momento non si sono registrate novità significative.

