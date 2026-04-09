Il Mazzola ha annunciato un cambio di strategia per la stagione 20262027 nel campionato di Calcio Eccellenza Toscana. La società ha deciso di puntare con maggiore attenzione sulla formazione Juniores, adottando un approccio che coinvolge anche aspetti non strettamente sportivi. La decisione viene comunicata attraverso una nota ufficiale, senza approfondimenti sulle motivazioni specifiche o sui dettagli delle scelte future.

Il Mazzola, in vista del campionato 20262027, ha preso un’importante decisione. "C’è una scelta che va oltre il campo, oltre il risultato, oltre persino le delusioni che il calcio italiano ha recentemente vissuto – si legge nella nota del club –. È la scelta del nostro presidente, Antonello Pianigiani (nella foto), che ha deciso di credere nelle nostre radici e di puntare con coraggio sui ragazzi della Juniores. Proprio alla vigilia di Pasqua ha comunicato al gruppo che, in vista della prossima stagione, l’obbligo di schierare un giocatore classe 2007 e uno classe 2008 porterà la società a puntare principalmente sui propri giovani, evitando di ricorrere a innesti provenienti da altre realtà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Toscana. Il Mazzola cambia filosofia nel 2026-27. Si punterà con coraggio sulla Juniores

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