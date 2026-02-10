Eccellenza Toscana Mazzola Pezzatini sulla gara in trasferta | Con la Sangiovannese è mancato il guizzo

La partita tra Sangiovannese e la squadra di Mazzola si è conclusa senza reti, con un pareggio che lascia soddisfatti i padroni di casa. La gara è stata dura, con molte occasioni mancate da entrambe le parti. Pezzatini commenta:

Una vera battaglia, quella combattuta dal Valentino Mazzola, sul campo della Sangiovannese: è finita 0-0. "Nel primo tempo potevamo fare meglio – ha commentato il tecnico biancoceleste, Iuri Pezzatini (foto) –, nelle corse, nelle distanze, non abbiamo tenuto bene il campo, benché fosse ai limiti della praticabilità. Nel secondo abbiamo disputato una buonissima partita, ma non abbiamo avuto il guizzo per vincerla. Siamo dispiaciuti, ma abbiamo comunque conquistato un bel punto contro un ottimo avversario". "Nella ripresa ci siamo messi a specchio – ha proseguito il mister –, siamo andati meglio nei riferimenti, siamo stati più compatti e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel calcio Eccellenza toscana, il Mazzola ha iniziato con un pareggio a reti bianche contro Castiglion Fiorentino, segnando l’esordio in panchina di mister Pezzatini.

Il Mazzola celebra il ritorno di Iuri Pezzatini, definendolo un’opportunità professionale.

