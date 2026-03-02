Calcio Eccellenza Toscana Mazzola continua il momento no Sconfitta in casa con il Baldaccio

Nel campionato di calcio Eccellenza Toscana, la squadra di Mazzola ha subito una sconfitta in casa contro il Baldaccio. La formazione schierata comprendeva giocatori come Chiarugi, Rocchetti, Bruni, Bonechi, Saitta, Campatelli, Zanaj, Camilli, Cioni, Discepolo e Turillazzi, con alcuni subentranti a gara in corso. La partita si è conclusa con il risultato favorevole agli ospiti, proseguendo un momento difficile per Mazzola.

MAZZOLA BALDACCIO BRUNI MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Bruni (76' Gianassi), Bonechi, Saitta, Campatelli, Zanaj (90' Barducci), Camilli, Cioni (90' Iasparrone), Discepolo, Turillazzi (71' Capezzuoli). Panchina: Sampieri, Reka, Puppato, Scardigli, Pacchierotti. Allenatore Pezzatini. BALDACCIO BRUNI: Donini, Piccinelli, Magi (57' Del Siena), Bruschi (64' Mambrini), Giorni, Beretti, Hajri, Giovagnini, Quadroni (57' Sbardella), Gorini, Bartoccini. Panchina: Selmani, Beers, Monini, Donnini, Niccolini, Pedrelli. Allenatore Battistini. Arbitro Zambelli di Lodi (De Fazio – Pappalardo). Reti: 28' Bartoccini, 35' (rig.) Discepolo, 75' (rig.) Gorini. Note – Ammoniti: Cioni, Rocchetti, Beretti, Giovagnini, Bartoccini.