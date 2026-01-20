Calcio a 5 serie B Italservice una vittoria super Pesaro accorcia sull’Eta Beta

Nel match di sabato al Pala Megabox, l’Italservice ha conquistato una vittoria importante contro Recanati, con il risultato di 4-1. Una partita che ha visto il supporto di un pubblico entusiasta e che permette alla squadra di avvicinarsi alla Eta Beta nella classifica di serie B di calcio a 5. Pesaro, con questa sconfitta, riduce il distacco e mantiene vivo il confronto per le posizioni di vertice.

Sabato al Pala Megabox una bella pagina di sport. Un palazzetto pieno ha spinto l' Italservice alla vittoria per 4 a 1 nello scontro diretto per il terzo posto contro Recanati. Ultras d'eccezione: i bambini. In un match dai ritmi elevati la loro voce risuonava forte, insieme a quella del mister pesarese Luigi Pagana. Ad aizzare la folla anche la storica formica mascotte Atomic, animata da Andrea Rinaldi. L'Italservice è partita forte, trovando a metà primo tempo un micidiale uno- due siglato dal laterale 2003 Tommaso del Pivo. Per lui i primi due gol della stagione, per l'Italservice un vantaggio prezioso da mantenere e possibilmente ampliare.

