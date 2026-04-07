Pinuccio fa il Pierino ma di Prokofiev | Alessio Giannone di scena col suo alter ego e l' Orchestra di Puglia e Basilicata

Sabato 11 aprile alle ore 20, presso la sede della Fondazione musicale Valente di Molfetta, si terrà un concerto con Alessio Giannone che interpreterà un ruolo ispirato a Pierino di Prokofiev. L’evento vedrà la partecipazione dell’Orchestra di Puglia e Basilicata, diretta dal maestro Marcello Carabellese. La performance coinvolge l’artista e il suo alter ego, con un omaggio musicale che richiama le opere del compositore russo.

Pinuccio rifà Pierino, ma quello di Prokofiev in combutta col lupo. È la proposta della Fondazione musicale Valente di Molfetta presieduta da Marcello Carabellese, che sabato 11 aprile, alle 20.30, nell’auditorium Regina Pacis, ospita il popolare comico e inviato satirico barese (all’anagrafe Alessio Giannone) con l’Orchestra di Puglia e Basilicata diretta da Valentino Favoino, appuntamento inserito nella stagione «Spirale armonica» firmata da Pietro Laera. «Pinuccio: che fine ha fatto il lupo?» è la domanda, semplice solo in apparenza, che dà il nome allo spettacolo, capace di rinnovare uno dei grandi classici del Novecento musicale e di riportarlo con sorprendente lucidità nel nostro presente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Sul palco il comico e inviato satirico barese Alessio Giannone, in arte Pinuccio, che interpreta una personale rilettura di “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev, accompagnato dall’Orchestra di Puglia e Basilicata diretta da Valentino Favoino - facebook.com facebook