Minacce alle forze dell' ordine e violenze domestiche | il questore sigla 34 avvisi orali fogli di via e Dacur

Questa settimana il questore ha firmato 34 provvedimenti, tra avvisi orali, fogli di via e Dacur. Le misure colpiscono persone coinvolte in reati di droga, furto e violenza, ma anche chi ha minacciato gli agenti o portato armi in modo illecito. Le autorità vogliono rafforzare la sicurezza e prevenire nuovi incidenti, intervenendo subito con queste misure di prevenzione.

Avvisi orali per persone ritenute responsabili di reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, ma anche per chi ha avuto condotte violente o minacciose nei confronti degli esponenti delle forze dell'ordine o per i denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Fogli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su forze dellordine

La polizia di Catania ha identificato e segnalato all’autorità giudiziaria alcuni giovani coinvolti negli scontri avvenuti durante il corteo del 17 maggio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su forze dellordine

Argomenti discussi: Valmontone: minaccia titolare del Caf e gli estorce denaro, rivoleva la caparra per l'eredità; Minacce, un furto e un’arma in casa: 37enne rintracciato in centro città e arrestato; Violenza al supermercato: pugni e minacce di morte all’addetto alla sicurezza dell’Esselunga dopo il furto di superalcolici; Minaccia i passeggeri dell’autobus con la bottiglia di vetro, poi aggredisce due carabinieri.

Milano, l’odio in vetrina: minacce alle forze dell’ordine nel cuore della cittàA Milano, in Corso di Porta Romana, qualcuno ha deciso di spiegare come sta il Paese usando un muro. Lo ha fatto con frasi semplici, rozze, definitive: Fuoco alle carceri, + sbirri deceduti, Per ... affaritaliani.it

L'ultimo schiaffo alle forze dell'ordine: la decisione dei giudici che può cambiare tuttoA seguito della decisione della Corte Costituzionale cambia l'istituto della minaccia, resistenza e dell'offesa a pubblico ufficiale. La Corte Costituzionale, infatti, ha accolto la questione ... ilgiornale.it

Ho appena presentato presso la Questura di Salerno una denuncia per minacce ricevute da un numero telefonico a me sconosciuto. Sono più che sereno e per niente preoccupato ma ho voluto fare comunque il mio dovere perché magari le Forze dell’Ordine, - facebook.com facebook