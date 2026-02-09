Infortuni sul lavoro il bilancio in chiaroscuro | a Ravenna calano le denunce ma aumentano i morti

A Ravenna, i numeri sugli infortuni sul lavoro mostrano una tendenza contraria: le denunce sono in calo, ma il numero di morti è aumentato. I dati dell’Inail del 2025 evidenziano che, nonostante meno segnalazioni, i rischi rimangono alti e la sicurezza sul posto di lavoro ancora troppo fragile.

I recenti dati Inail sulle denunce di infortunio sul lavoro del 2025 nelle province romagnole di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini confermano che il rischio infortunistico resta significativo e richiede attenzione costante. A Ravenna, le denunce totali passano da 7120 a 7.052 (-0,96%). Nel dettaglio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Infortuni Infortuni sul lavoro, nel Lazio aumentano le denunce ma calano i decessi Nel Lazio, nei primi undici mesi del 2025, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail hanno raggiunto quota 385, evidenziando un incremento rispetto agli anni precedenti. Infortuni sul lavoro: calano i casi mortali ma aumentano i rischi per giovani, senior e stranieri | VIDEO Il report sull’andamento degli infortuni sul lavoro nella provincia di Venezia del 2024 evidenzia un quadro complesso: mentre i casi mortali diminuiscono, aumentano i rischi per giovani, anziani e stranieri. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ravenna Infortuni Argomenti discussi: OMCeO Venezia. Infortuni sul lavoro: il 7 febbraio l’Ordine dei Medici fa il punto con gli esperti dell’INAIL. Il presidente Leoni: emergenza sociale inaccettabile; Incidenti sul lavoro, 1.093 morti nel 2025: i dati Inail. Tra gli studenti quasi 2mila infortuni durante l’alternanza; Incidenti sul lavoro, nel 2025 meno morti ma più feriti. Tra le vittime anche 8 studenti dell'alternanza scuola-lavoro; L'impatto sul sistema degli infortuni sul lavoro: il Tg Sanità FNOMCeO lancia il nostro convegno. Infortuni sul lavoro: il 2026 inizia maleNEL SUDMILANO Già un morto nel primo mese, erano stati due in tutto il 2025 ... ilcittadino.it Infortuni e morti sul lavoro: il Piemonte tra le regioni che registrano i maggiori aumentiNel 2025 sono state 792 le morti sul lavoro registrate dall'Inail, cinque in meno rispetto a dodici mesi prima ... targatocn.it Il Centro Pastorale Cardinal Urbani di Zelarino ha ospitato oggi il convegno “L’infortunio sul lavoro: l’impatto sul sistema”, promosso dall’OMCeO di Venezia. L’incontro ha approfondito gli effetti degli infortuni sul lavoro sul sistema sanitario e previdenziale facebook Il Centro Pastorale Cardinal Urbani di Zelarino ha ospitato oggi il convegno “L’infortunio sul lavoro: l’impatto sul sistema”, promosso dall’OMCeO di Venezia. L’incontro ha approfondito gli effetti degli infortuni sul lavoro sul sistema sanitario e previdenziale x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.