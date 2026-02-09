BeNewtral | 7 milioni per rivoluzionare l’edilizia con un legante minerale ecologico italiano

BeNewtral, la start-up italiana nata al Politecnico di Milano, ha appena raccolto altri 7 milioni di euro, portando il totale a 11 milioni. L’azienda punta a rivoluzionare l’edilizia con un nuovo legante minerale ecologico, tutto made in Italy. Ora si prepara a portare avanti il progetto che potrebbe cambiare il modo di costruire in modo sostenibile.

BeNewtral, start-up innovativa nata all’interno dell’acceleratore del Politecnico di Milano, ha concluso un importante round di finanziamento da 7 milioni di euro, portando a 11 milioni la raccolta totale di capitali. L’obiettivo è incrementare la produzione di ReBind, un legante minerale alternativo al cemento, e diventare il primo produttore italiano di questo materiale ecologico, riducendo drasticamente l’impatto ambientale dell’edilizia. L’operazione, finalizzata a tre mesi dalla presentazione ufficiale del prodotto, vede Cdp Venture Capital come lead investor. L’aumento di capitale segna una svolta significativa per BeNewtral, una realtà che si propone di rivoluzionare il settore delle costruzioni attraverso l’utilizzo di materiali sostenibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su BeNewtral Politecnico

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su BeNewtral Politecnico

