Un nuovo progetto a Napoli mira a migliorare la gestione dei rifiuti utilizzando sistemi di intelligenza artificiale e telecamere intelligenti installate sul territorio. L’iniziativa, sostenuta da un finanziamento di sette milioni di euro proveniente dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, coinvolge l’azienda di igiene urbana locale. L’obiettivo è introdurre tecnologie innovative per ottimizzare le operazioni di raccolta e monitoraggio dei rifiuti in città.

L’azienda di igiene urbana Asia punta a rivoluzionare la gestione dei rifiuti di Napoli attraverso l’integrazione di intelligenza artificiale e telecamere intelligenti, in un progetto sostenuto finanziariamente dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il piano tecnologico, sviluppato insieme alla Btinkeeng S.r.l., prevede un investimento complessivo di circa 7,2 milioni di euro. Di questa cifra, oltre 5,5 milioni arriveranno sotto forma di agevolazioni pubbliche per trasformare il servizio cittadino. Al centro della strategia c’è il Waste Digital Twin, un modello virtuale che replica l’intero ciclo di raccolta. Questo sistema permetterà di prendere decisioni operative basate su dati reali e aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli: l’IA e 7 milioni di euro per rivoluzionare i rifiuti

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