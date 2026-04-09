L'ex calciatore e opinionista aveva commentato che nel calcio attuale ci sono ancora molti allenatori come Cagni. L'ex allenatore di calcio ha replicato dicendo che nel suo Empoli, che secondo lui giocava meglio del Como di oggi, lo teneva fuori dalla squadra. La discussione si concentra sui ruoli e le scelte fatte in passato, senza ulteriori commenti o analisi.

Ormai il dibattito tra i salotti del pallone è sempre lo stesso: risultatismo o giochismo? Difensivismo o idee offensive? Uno non dovrebbe escludere l'altro a priori, eppure tra opinionisti e commentatori il mondo del calcio si spacca. Certo, fa parte dello show, del talk che se non diventa divisivo purtroppo finisce per attrarre meno, ma troppo spesso i toni vengono esasperati tra bordate e accuse. L'ultimo "dissing" (termine utilizzato più in ambito rap che deriva da disrespecting - mancanza di rispetto - che indica l'atto di insultare, criticare o denigrare apertamente qualcuno) è esploso tra Lele Adani e Gigi Cagni. Oggi opinionisti tv, ieri rispettivamente calciatore e allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cagni replica ad Adani: "Sparirà, non ha niente da dire, con me non giocava. E quando provò ad allenare..."

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La performance nasce nel backstage: c’è il vocal trainer sannita ad ‘allenare’ Sal Da VinciTempo di lettura: 2 minutiLa performance nasce nel backstage con una buona preparazione e gli esercizi giusti.

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Gigi Cagni non le manda a dire e attacca duramente Daniele Adani Dopo le critiche ricevute durante “Viva El Futbol”, dove era stato definito troppo difensivista, arriva la replica al vetriolo “Meno sanno e pi - facebook.com facebook